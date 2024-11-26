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26.11.2024, 18:41

Как быстро протрезветь, если скоро надо за руль — ценные советы от нарколога

Новости Мира 0 524

Нарколог рассказал, как понизить концентрацию алкоголя в крови, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Каждый водитель знает, что перед тем, как садиться за руль, нельзя употреблять спиртные напитки, но не каждый этому правилу следует. При этом управление автомобилем в пьяном виде грозит не только штрафом и лишением прав, но и другими проблемами.

Дело в том, что у человека в состоянии алкогольного опьянения снижена концентрация внимания, а потому он может не успеть среагировать на какую-то дорожную ситуацию. Все это чревато ДТП с пострадавшими или даже смертельными случаями, в которых зачастую виноваты как раз пьяные рулевые.

Однако бывают такие ситуации, когда человек выпил, а за руль ему все же надо, пусть и на следующий день. Чтобы не нарушать правила, можно прибегнуть к ряду советов по снижению концентрации спиртного в организме. Ими поделился психиатр-нарколог Александр Ковтун, пишет издание «Авторамблер".

Врач отметил, что помочь может поход в баню, физическая активность и употребление большого количества жидкости. Также снижению концентрации алкоголя в крови способствует употребление лимонной кислоты и абсорбентов вроде активированного угля.

«Но это уже лекарственные способы. Они не должны использоваться без определенных для этого показаний. Например, показания для использования лекарств — это тяжелая степень алкогольного опьянения, когда человек в неудовлетворительном состоянии, не может сам идти и нуждается в посторонней помощи», — пояснил нарколог.

При этом нужно понимать, что ни одна таблетка не поможет мгновенно протрезветь, чтобы сесть за руль через пару часов. Медики считают, что промежуток между употреблением горячительных напитков и вождением должен составлять не меньше 12 часов.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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