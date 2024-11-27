«Рожаем по указу президента»: мать десятерых детей раскрыла сумму пособий

Жительница города Горячий ключ в Красноярском крае, мать десятерых детей Любовь Савченко в беседе с URA.ru рассказала, что ее семья часто становится объектом нападок из-за количества детей. По словам сибирячки, ее обвиняют в пополнении семьи ради пособий.

«Некоторые говорят в лицо, что мы рожаем за деньги. Стараемся такое даже не замечать и отвечать в шутку — указ президента выполняем, демографию в стране поднимаем», — пояснила многодетная мать.

Женщина раскрыла, что ежемесячно она с супругом получает пособия на общую сумму 137 тысяч рублей, и подчеркнула, что «общие затраты на детей кратно превышают эти суммы». По ее словам, только на кружки детей каждый месяц уходит порядка 50 тысяч рублей. Также семья ежемесячно перечисляет взносы за ипотеку.

Собеседница издания отметила, что благодарна за такую поддержку от государства. Но также пояснила, что они с мужем много работают, чтобы не только кормить и учить, но иметь возможность детей развивать и возить на отдых.

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