Врач предупредила о скрытой угрозе в обычной хурме: вплоть до разрыва кишечника

Один из самых популярных осенне-зимних фруктов может нанести болезненный и даже смертельный удар по организму человека. С таким предупреждением в беседе с изданием E1.ru выступила заведующая операционным блоком хирургии клинической больницы № 40 Екатеринбурга, главный внештатный эндоскопист Свердловской области Ксения Мерсаидова , передает hibiny.ru.

Фото: robinasbell.com

Врач отметила, что хурма известна высоким содержанием пищевых волокон, которые могут собираться в плотные комки в желудке человека. Эти образования, называемые фитобезоарами, могут затруднить работу ЖКТ. В особо тяжелых случаях такие комки провоцируют кишечную непроходимость, которая в свою очередь может привести к разрыву кишечника, что уже грозит летальным исходом.

Первыми симптомами серьезных проблем является резкая боль в желудке или за грудиной, возникающая сразу после употребления хурмы. Серьезные проблемы может спровоцировать даже два-три плода.

Мерсаидова посоветовала не переедать хурмы и ограничиваться одним плодом за раз. Во избежание образование опасных комков в желудке лучше заесть фрукт черствым хлебом или запить теплой водой.

Справка: хурма считается очень полезным фруктом благодаря высокому содержанию калия, железа и витамина С.

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