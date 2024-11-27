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27.11.2024, 09:17

Ученые нашли связь между внешностью и развитием деменции: какая внешняя особенность выдаст людей

Новости Мира 0 651

Группа ученых из Фуданського университета в Китае выявила связь между внешностью человека, а именно лицом, и функциональностью когнитивных способностей, передает hibiny.ru

Фото: shakerplace.org
Фото: shakerplace.org

Китайские ученые провели масштабные исследования, длившиеся 12 лет. В них приняло участие более двух сотен тысяч человек. Результаты наблюдения за участниками научного проекта показали, что в зоне повышенного риска серьезного нарушения когнитивных способностей находятся люди, которые выглядят старше своих лет. Результаты исследований опубликованы в Alzheimer’s Research and Therapy.

У людей с ярко выраженными признаками преждевременного старения риск развития деменции повышен на 61% и Альцгеймера — на 23%. Вероятность развития других форм старческого слабоумия в общей сложности вырастает на 74%.

Также китайские ученые подтвердили ранние теории о связи нарушений когнитивных функций с морщинами в уголках глаз. Анализ более шести сотен фотографий женщин и мужчин показал, что «гусиные лапки» повышают риск серьезных нарушений мыслительных процессов как минимум в 2,5 раза.

Справка: Альцгеймер — самая распространенная форма деменции. Впервые выявлена и описана немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. На данный момент в мире насчитывается около 30 миллионов пациентов с таким диагнозом. По прогнозам медиков, к 2050 число заболевших может вырасти до 120 миллионов.

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