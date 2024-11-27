Блогерша описала жизнь россиян в Канаде фразой «тихо страдают»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и описала жизнь переехавших туда соотечественников фразой «тихо страдают». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен» , передает Lenta.ru

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По словам автора публикации, в этой стране можно найти магазины с российскими продуктами, но их вкус сильно отличается от привычного. «Наши люди в Канаде готовы переплачивать за пачку, но даже самый дорогой "фермерский" творог из российского супермаркета будет не то!» — пояснила она.

Ершова также рассказала, что детям русских эмигрантов, которые растут в другой культуре, сложно найти общий язык с родителями. «Они смотрят на мир иначе, и ты не можешь ничего с этим сделать, затащить его в свою реальность, даже если пытаешься устроить Новый год "как дома", с мандаринами и салатом оливье», — посетовала блогерша.

Путешественница отметила, что переехавшие в Канаду россияне живут хорошо, но все равно тоскуют по родине. «Как ни старайся, русская душа требует не только борща и закуски под селедку, импортную водку из Польши, но и ощущения полного дома, где все говорят на одном языке не только словами, но и сердцем», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, чем ее удивили жительницы Канады. По ее мнению, у них невзрачные фигуры, лица часто выглядят уставшими, а без косметики на них «совсем грустно смотреть».