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27.11.2024, 16:06

Какая доза чая может убить человека

Новости Мира 0 580

Чай или кофе могут быть смертельно опасны только в определенных количествах. Все зависит от содержания в напитке кофеина, передает hibiny.ru

Фото: newscientist.com
Фото: newscientist.com

Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, подчеркнув, что смертельная доза кофеина — это примерно 10 г, употребленных за короткий промежуток времени. Столько содержится в ста чашках крепкого заварного кофе.

Врач напомнил, что в одной чашке черного чая содержится от 40 мг кофеина, то есть смерть может наступить после употребления 250 чашек. В зеленом чае кофеина еще меньше — от 20 мг, в зависимости от сорта, то есть смертельной дозой может стать только полтысячи чашек.

Белоусов повторил, что для передозировки нужно выпить вышеупомянутый объем в предельно короткий промежуток времени, что практически невозможно. В истории медицины зафиксированы единичные случаи отравления чаем, но без смертельных последствий.

Справка: кофеин — психоактивное вещество, воздействующее в первую очередь на центральную нервную систему. Часто применяется в медицине. Кофеин содержится во многих препаратах от головной боли и простудных заболеваний.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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