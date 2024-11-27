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27.11.2024, 17:53

Башкирский Хатико: собака несколько суток ждет на реке провалившегося под лед и погибшего хозяина

Новости Мира 0 564

В Башкирии собака по кличке Белка осталась ждать хозяина, провалившегося под лед, и четверо суток не покидала берег. Ситуация, напоминающая сюжет сразу двух известных фильмов — «Хатико» и «Пункт назначения», развернулась на днях в селе Караидель, передает hibiny.ru

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

59-летний местный житель 24 ноября сел на велосипед, взял с собой верную дворнягу Белку и отправился по делам в заречную часть села. Возвратиться домой решил коротким путем — срезать по реке Уфе. Только тонкий лед не выдержал велосипедиста и треснул.

Мужчина провалился под лед, это заметили очевидцы и вызвали спасателей. Только помочь не успели — велосипедист очень быстро ушел ко дну, сообщает МЧС России по Республике Башкортостан.

Водолазы четверо суток прочесывали дно реки в поисках погибшего. Тело нашли и достали на берег лишь 27 ноября. Осиротевшая Белка, подобно Хатико, ждала своего хозяина до последней минуты и не сводила с реки глаз.

Погибший сельчанин, как выяснилось, мог утонуть на этом месте еще 7 лет назад, но чудом избежал гибели. Он с супругой и товарищем плыл по Уфе, лодка в какой-то момент перевернулась, и пассажиры оказались в воде. Выжить удалось лишь ему одному. Но в этот раз, словно по сюжету триллера «Пункт назначения», спастись сельчанину было уже не суждено.

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