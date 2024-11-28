Задержан один из самых разыскиваемых ФБР преступников, скрывавшийся 20 лет

В Великобритании найден и задержан мужчина, который находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN .

Дэниел Андреас Сан-Диего. ©️ ФБР

46-летний Дэниел Андреас Сан-Диего был арестован в Северном Уэльсе. Американский беглец на протяжении двух десятилетий скрывался от правосудия.

Известно, что мужчину нашли и задержали в понедельник в сельской местности, рядом с лесом. Во вторник беглеца арестовали, теперь ему грозит экстрадиция в США.

Дэниел Андреас Сан-Диего разыскивался за два теракта, связанные с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В частности, мужчина установил две бомбы, взорвавшиеся с разницей примерно в час утром 28 августа 2003 года на территории кампуса биотехнологической компании в Эмеривилле (Калифорния). Его также обвиняют в подрыве еще одной бомбы на предприятии по производству пищевых продуктов в Плезантоне, месяц спустя.

В результате взрывов никто не пострадал, однако местные власти заявили, что одна из бомб была предназначена для того, чтобы навредить спасателям.

В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию, которая привела бы к его аресту, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.