Камалу Харрис снова заподозрили в алкоголизме

Вице-президент США вновь дала повод американцам для сомнительных разговоров о себе, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/vp

Таким неоднозначным выводам послужило видео, которое накануне опубликовала Демократическая партия на своей странице в Х. В ролике грустная Камала неторопливо размышляла о "силе" своих сторонников.

"Не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября. У вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу", – повторяла Харрис.

Комментаторы заметили, что Харрис выглядит довольно странно. Некоторые из них выразили уверенность, что Камала немного "приняла на грудь":

"Скажите честно... Она пьяна?";

"Зачем демократы выложили это видео с явно пьяной Камалой?";

"Разве уместно показывать ее, когда она пьяна?";

"Это шутка? Это ужасное видео".

Впервые о пристрастии Харрис к алкоголю заговорили в конце октября.