Как сделать личный прогноз на 2025 год, рассказала нумеролог

Специалист считает, что наступающий год Змеи по восточному календарю будет непростым, но судьбоносным. Это время переосмысления, а также серьезных изменений, как внутренних, так и в жизни. Нумеролог рассказала Zakon.kz , как понять, что ожидает вас в ближайшие 12 месяцев.

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Даже если вы не верите в нумерологию, эзотерику и влияние цифр или звезд на судьбу человека, отрицать математическую систему значений и связей бессмысленно. Поэтому давайте на основании арифметических принципов попробуем заглянуть в будущее.

Как рассчитать индивидуальный прогноз на 2025 год

Известный казахстанский нумеролог, психолог Айсулу Ахимова поделилась расчетами, чтобы каждый мог расшифровать потенциал своего будущего года и узнать его "подводные камни". Приготовьте ручку, лист бумаги и следуйте следующим арифметическим действиям:

1. Чтобы вычислить свое число, сложите все числа до единого в дате рождения, без года.

2. К получившемуся числу прибавьте "9".

Например, если вы родились 2 декабря (02.12.), то с помощью расчетов: 2+1+2 выходит число 5. К 5 прибавляем 9, получается 14. И эту сумму снова суммируем: 1+4, итоговая цифра – 5. Число вашего года согласно числу и месяцу вашего рождения – пять ("5").

Узнайте значения своего числа, чтобы благополучно прожить наступающий 2025 год:

"1" – год спешит быть началом всего. Уделите внимание развитию личных лидерских качеств и целеполаганию. Нужно больше изобретать и развиваться.

"2" – для вас важно быть дипломатом и переговорщиком. Двигаться лучше по году Змеи через коммуникацию и сотрудничество. В конфликтных ситуациях ищите компромиссы.

"3" – возможность творческого развития. Креатив и реализация, найти свое хобби.

"4" – через упорство, решимость и рационализм, забота о здоровье и занятия спортом. Приоритеты важны.

"5" – путешествия и паломничество. Рассудительность и новые знания. Осторожнее с новыми знакомствами и сомнительными авантюрами.

"6" – любовь и расширение (рождение детей). Важно укреплять семейные отношения и родовые связи. Ключевым будет взаимодействие с близкими людьми.

"7" – углубление в самопознание и духовный рост. Обучение и саморазвитие, медитации. Чаще задавать себе вопрос: "Верно ли я выбрал свое направление?".

"8" – рост в финансовом плане возможен, при этом важно избегать жалости к себе, быть оптимистом и сохранять позитив. Продвижение по службе.

"9" – подведение итогов, избавление от всего ненужного. Сделать ревизию всего произошедшего на всех уровнях за последние 9 лет и составить план на будущее. Не делать глобально новых начинаний.

Годовой прогноз по нумерологии дает понимание, на что обратить внимание, в каком направлении двигаться и с чем быть аккуратнее в течение года. Но не стоит забывать, что именно вы хозяин своей жизни и кузнец судьбы.