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28.11.2024, 11:44

В ночь с 28 на 29 ноября Землю накроет шестибалльная магнитная буря

Новости Мира 0 2 387

Магнитные бури охватят Землю в четверг и пятницу, 28 и 29 ноября. Об этом проинформировали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, передает hibiny.ru

Фото: newshub.ge
Фото: newshub.ge

Ночью на Землю обрушится слабая магнитная буря уровня G1. В пятницу геомагнитный удар достигнет силы в шесть баллов. Пик активности ожидается с 00:00 до 12:00, затем её интенсивность снизится.

Но с 18:00 до 21:00 пройдет ещё одна вспышка, сила которой составит четыре балла. Специалисты присвоили этой магнитной буре класс G2, что соответствует средней силе.

Фото: xras.ru

Фото: xras.ru

Эксперты отмечают, что в ноябре фиксируется снижение солнечной активности. В октябре было девять подобных событий, а в ноябре — одно.

Справка: Причиной нынешней магнитной бури является мощная вспышка на Солнце, зафиксированная на поверхности звезды 25 ноября. Врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.

Также, чтобы облегчить своё состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжёлых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день и избегать чрезмерной физической активности.

Ранее учёные заявили, что 2025 год станет годом пиковой активности Солнца. До этого астрофизики обнаружили солнечный протуберанец, который может «упасть» на Землю.

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