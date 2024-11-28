Скрытые возможности WhatsApp: о каких полезных фишках мессенджера нужно знать каждому

Экспериментируйте и найдите те, которые лучше всего подходят именно вам, передает almaty.tv
WhatsApp давно зарекомендовал себя как удобное средство общения, которому доверяют более 2 миллиардов пользователей по всему миру. Однако мессенджер обладает полезным скрытыми функциями, о которых многие ещё не знают. Давайте изучим эти секреты, чтобы максимизировать возможности приложения.
Секретный чат: Чтобы сделать чаты с друзьями конфиденциальными, используйте функцию «Архив».
Откройте чат и удерживайте на нем палец;
В верхней части экрана выберите значок с коробкой и стрелкой;
Появится уведомление «Чат заархивирован».
Редактирование текста: Сделайте текст более выразительным с помощью специальных символов.
Жирный текст: Поместите текст между двумя звездочками « * »;
Зачеркнутый текст: Вставьте значок тильда « ~ » в начале и конце;
Курсив: Заключите текст в нижние подчеркивания « _ ».
Закрепить чат: Переписки можно закрепить в верхней части списка.
Найдите чат, который хотите закрепить;
Нажмите и удерживайте его;
В панели значков выберите булавку.
Статистика данных: Узнайте, сколько данных использовано в чате.
Откройте WhatsApp, выберите три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки»;
Выберите «Данные и хранилище»;
Нажмите «Управление хранилищем»;
Сообщение нескольким получателям: Отправьте одно сообщение всем без создания группы.
Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите «Новая рассылка»;
Выберите контакты (до 256 человек);
Введите и отправьте сообщение.
Избранные сообщения: Чтобы быстро находить важные сообщения.
Зайдите в чат и найдите нужное сообщение;
Нажмите и удерживайте его, затем выберите значок звездочки;
Найти все файлы медиа: Все фотографии и видео из WhatsApp находятся в галерее вашего телефона.
Откройте приложение «Галерея»;
Перейдите во вкладку «Альбомы» или «Коллекции»;
Найдите альбомы WhatsApp Images и WhatsApp Video.
Пометить сообщение как непрочитанное: Используйте эту функцию как напоминание.
Зайдите в чаты WhatsApp;
Нажмите и удерживайте чат, который хотите пометить;
Выберите три точки в правом верхнем углу и нажмите «Отметить как непрочитанное».
Скрыть выбранные медиа в галерее: Чтобы медиафайлы из чатов не отображались в галерее.
Откройте нужный чат;
Коснитесь имени человека или группы вверху;
Нажмите «Видимость медиа», выберите «Нет», нажмите OK.
Используя скрытые функции WhatsApp, вы сможете сделать свое общение ещё более эффективным и удобным. Экспериментируйте и найдите те, которые лучше всего подходят именно вам.
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