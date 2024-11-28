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28.11.2024, 13:15

Скрытые возможности WhatsApp: о каких полезных фишках мессенджера нужно знать каждому

Новости Мира 0 602

Экспериментируйте и найдите те, которые лучше всего подходят именно вам, передает almaty.tv

Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock

WhatsApp давно зарекомендовал себя как удобное средство общения, которому доверяют более 2 миллиардов пользователей по всему миру. Однако мессенджер обладает полезным скрытыми функциями, о которых многие ещё не знают. Давайте изучим эти секреты, чтобы максимизировать возможности приложения.

Секретный чат: Чтобы сделать чаты с друзьями конфиденциальными, используйте функцию «Архив».

  1. Откройте чат и удерживайте на нем палец;

  2. В верхней части экрана выберите значок с коробкой и стрелкой;

  3. Появится уведомление «Чат заархивирован».

Редактирование текста: Сделайте текст более выразительным с помощью специальных символов.

  • Жирный текст: Поместите текст между двумя звездочками « »;

  • Зачеркнутый текст: Вставьте значок тильда « » в начале и конце;

  • Курсив: Заключите текст в нижние подчеркивания « _ ».

Закрепить чат: Переписки можно закрепить в верхней части списка.

  1. Найдите чат, который хотите закрепить;

  2. Нажмите и удерживайте его;

  3. В панели значков выберите булавку.

Статистика данных: Узнайте, сколько данных использовано в чате.

  1. Откройте WhatsApp, выберите три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки»;

  2. Выберите «Данные и хранилище»;

  3. Нажмите «Управление хранилищем»;

  4. Прокрутите вниз, чтобы увидеть список чатов с информацией о количестве использованных данных.

Сообщение нескольким получателям: Отправьте одно сообщение всем без создания группы.

  1. Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите «Новая рассылка»;

  2. Выберите контакты (до 256 человек);

  3. Введите и отправьте сообщение.

Избранные сообщения: Чтобы быстро находить важные сообщения.

  1. Зайдите в чат и найдите нужное сообщение;

  2. Нажмите и удерживайте его, затем выберите значок звездочки;

  3. Для просмотра избранных сообщений откройте чат, коснитесь имени вверху и выберите «Избранные».

Найти все файлы медиа: Все фотографии и видео из WhatsApp находятся в галерее вашего телефона.

  1. Откройте приложение «Галерея»;

  2. Перейдите во вкладку «Альбомы» или «Коллекции»;

  3. Найдите альбомы WhatsApp Images и WhatsApp Video.

Пометить сообщение как непрочитанное: Используйте эту функцию как напоминание.

  1. Зайдите в чаты WhatsApp;

  2. Нажмите и удерживайте чат, который хотите пометить;

  3. Выберите три точки в правом верхнем углу и нажмите «Отметить как непрочитанное».

Скрыть выбранные медиа в галерее: Чтобы медиафайлы из чатов не отображались в галерее.

  1. Откройте нужный чат;

  2. Коснитесь имени человека или группы вверху;

  3. Нажмите «Видимость медиа», выберите «Нет», нажмите OK.

Используя скрытые функции WhatsApp, вы сможете сделать свое общение ещё более эффективным и удобным. Экспериментируйте и найдите те, которые лучше всего подходят именно вам.

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