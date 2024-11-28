Скрытые возможности WhatsApp: о каких полезных фишках мессенджера нужно знать каждому

Экспериментируйте и найдите те, которые лучше всего подходят именно вам, передает almaty.tv

Фото © Shutterstock

WhatsApp давно зарекомендовал себя как удобное средство общения, которому доверяют более 2 миллиардов пользователей по всему миру. Однако мессенджер обладает полезным скрытыми функциями, о которых многие ещё не знают. Давайте изучим эти секреты, чтобы максимизировать возможности приложения.

Секретный чат: Чтобы сделать чаты с друзьями конфиденциальными, используйте функцию «Архив».

Откройте чат и удерживайте на нем палец; В верхней части экрана выберите значок с коробкой и стрелкой; Появится уведомление «Чат заархивирован».

Редактирование текста: Сделайте текст более выразительным с помощью специальных символов.

Жирный текст: Поместите текст между двумя звездочками « * »;

Зачеркнутый текст: Вставьте значок тильда « ~ » в начале и конце;

Курсив: Заключите текст в нижние подчеркивания « _ ».

Закрепить чат: Переписки можно закрепить в верхней части списка.

Найдите чат, который хотите закрепить; Нажмите и удерживайте его; В панели значков выберите булавку.

Статистика данных: Узнайте, сколько данных использовано в чате.

Откройте WhatsApp, выберите три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки»; Выберите «Данные и хранилище»; Нажмите «Управление хранилищем»; Прокрутите вниз, чтобы увидеть список чатов с информацией о количестве использованных данных.

Сообщение нескольким получателям: Отправьте одно сообщение всем без создания группы.

Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите «Новая рассылка»; Выберите контакты (до 256 человек); Введите и отправьте сообщение.

Избранные сообщения: Чтобы быстро находить важные сообщения.

Зайдите в чат и найдите нужное сообщение; Нажмите и удерживайте его, затем выберите значок звездочки; Для просмотра избранных сообщений откройте чат, коснитесь имени вверху и выберите «Избранные».

Найти все файлы медиа: Все фотографии и видео из WhatsApp находятся в галерее вашего телефона.

Откройте приложение «Галерея»; Перейдите во вкладку «Альбомы» или «Коллекции»; Найдите альбомы WhatsApp Images и WhatsApp Video.

Пометить сообщение как непрочитанное: Используйте эту функцию как напоминание.

Зайдите в чаты WhatsApp; Нажмите и удерживайте чат, который хотите пометить; Выберите три точки в правом верхнем углу и нажмите «Отметить как непрочитанное».

Скрыть выбранные медиа в галерее: Чтобы медиафайлы из чатов не отображались в галерее.

Откройте нужный чат; Коснитесь имени человека или группы вверху; Нажмите «Видимость медиа», выберите «Нет», нажмите OK.

Используя скрытые функции WhatsApp, вы сможете сделать свое общение ещё более эффективным и удобным. Экспериментируйте и найдите те, которые лучше всего подходят именно вам.