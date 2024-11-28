Банки приостанавливают операции с долларами в Турции

Банки и обменные пункты приостанавливают операции с долларами в Турции из-за мошенничества, передает Liter.kz .

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Турецкие банки и обменные пункты приостановили операции с банкнотами номиналом 50 и 100 долларов после сообщений о наличии в стране фальшивых американских банкнот на сумму 600 миллионов долларов, сообщает издание Turkiye today.

Поддельные долларовые банкноты циркулируют в Турции уже около шести недель, особенно в Стамбуле и Анкаре, вызывая всеобщую обеспокоенность в банковском и валютном секторе.

Многие банки и обменные пункты сообщили, что устаревшие машины для подсчета наличных не справляются с обнаружением поддельных банкнот, что вынуждает финансовые учреждения приостанавливать операции.

Однако сообщается, что некоторые обменные пункты принимают банкноты с дополнительной комиссией.

Ассоциация банков Турции (TBB) также предупредила банки о мошеннических схемах с использованием поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов.

Объясняя ситуацию турецкому изданию sozcu.com.tr, член правления Ассоциации всех уполномоченных учреждений и обменных пунктов Мустафа Унвер подтвердил, что ведутся переговоры с Агентством по банковскому регулированию и надзору и Министерством финансов и казначейства.