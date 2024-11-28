Банки приостанавливают операции с долларами в Турции

Банки и обменные пункты приостанавливают операции с долларами в Турции из-за мошенничества, передает Liter.kz.
Турецкие банки и обменные пункты приостановили операции с банкнотами номиналом 50 и 100 долларов после сообщений о наличии в стране фальшивых американских банкнот на сумму 600 миллионов долларов, сообщает издание Turkiye today.
Поддельные долларовые банкноты циркулируют в Турции уже около шести недель, особенно в Стамбуле и Анкаре, вызывая всеобщую обеспокоенность в банковском и валютном секторе.
Многие банки и обменные пункты сообщили, что устаревшие машины для подсчета наличных не справляются с обнаружением поддельных банкнот, что вынуждает финансовые учреждения приостанавливать операции.
Однако сообщается, что некоторые обменные пункты принимают банкноты с дополнительной комиссией.
Ассоциация банков Турции (TBB) также предупредила банки о мошеннических схемах с использованием поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов.
Объясняя ситуацию турецкому изданию sozcu.com.tr, член правления Ассоциации всех уполномоченных учреждений и обменных пунктов Мустафа Унвер подтвердил, что ведутся переговоры с Агентством по банковскому регулированию и надзору и Министерством финансов и казначейства.
“Эта проблема не ограничивается Стамбулом; она распространилась и на другие провинции. Хотя мы обновили наши машины для подсчета наличных, этого оказалось недостаточно. Поскольку эти машины импортируются, мы ждем дальнейших обновлений из-за рубежа”, — добавил Унвер.
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