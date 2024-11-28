Один билет или два: должны ли пассажиры плюс-сайз платить больше

Блогер обратилась к авиакомпаниям с требованием предоставить бесплатные дополнительные места для полных пассажиров, передает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail .

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Активистка Джейлинн Чейни, известная как "инфлюенсер размера плюс", вновь обратилась к авиакомпаниям США с требованием прекратить заставлять полных пассажиров оплачивать дополнительные места. В своем обращении, опубликованном в TikTok накануне сезона праздничных путешествий, она подчеркнула, что подобные сборы являются дискриминацией.

"Это не про привилегии для полных людей. Это про базовые потребности", – заявила Чейни.

Чейни активно критикует авиакомпании за то, что они, по ее словам, продолжают уменьшать размер сидений в салонах, чтобы разместить больше пассажиров. В качестве примера она привела Канаду, где с 2008 года действует правило "один человек – один билет". Согласно этому закону пассажиры с медицинскими показаниями, включая ожирение, могут получить бесплатное дополнительное место, предоставив подтверждающие документы.

В США, напротив, авиакомпании не обязаны предоставлять более одного места на каждого пассажира, согласно правилам Министерства транспорта. Чейни считает это несправедливым.

"Почему такие страны, как Канада, признают это базовой необходимостью, а в США авиакомпании продолжают зарабатывать на нашем дискомфорте? Настало время прекратить получать выгоду за счет наших тел и начать относиться ко всем пассажирам одинаково", – отметила она.

Чейни также указала, что необходимость оплачивать второе место создает для полных людей дополнительные финансовые трудности. Она предложила ввести политику возврата средств для тех, кто вынужден бронировать дополнительные места самостоятельно.

Общественная реакция

Не все поддержали заявление блогера. Многие пользователи соцсетей выразили несогласие.

"Если вы занимаете два места, значит, другое место уже не может быть продано другому пассажиру. Логично, что за него нужно платить", "Если бы я однажды оказался достаточно крупным, чтобы понадобилось два места, это стало бы моим сигналом для перемен", – написали пользователи.

Однако Чейни не сдается. В июне 2023 года она запустила петицию с призывом обязать авиакомпании США предоставлять бесплатные дополнительные места для полных пассажиров. Петицию подписали почти 40 тысяч человек, но изменений пока не произошло.

Проблемы для полных пассажиров, по словам Чейни, не ограничиваются авиаперелетами. Она рассказала, как недавно застряла во вращающейся двери аэропорта Чикаго О’Хара, пытаясь пройти к выдаче багажа. Несмотря на включение режима замедленного вращения, дверь остановилась, и сотрудники аэропорта, как утверждает Чейни, не пришли на помощь.

Еще один случай произошел в аэропорту Сиэтл-Такома. По словам инфлюенсера, сотрудник, который должен был помочь ей на выходе из самолета, отказался это делать, увидев ее размеры, и ушел, оставив ее без помощи.

"Мое дыхание участилось, и я чувствовала себя униженной", – поделилась она.

Чейни продолжает призывать авиакомпании пересмотреть свои стандарты обслуживания пассажиров. Она считает, что полные люди не должны сталкиваться с дискриминацией или доплатами за возможность летать комфортно.

К слову, 27-летняя Джейлинн Чейни ранее заявила, что сотрудник аэропорта отказался везти ее по телетрапу в инвалидной коляске из-за ее веса, вынудив ее идти пешком. Детальнее – по ссылке.

Также путешественница откровенно высказалась о фэтшейминге в самолетах: девушка записала несколько роликов на тему притеснения "крупных пассажиров" и обратилась за помощью к своим подписчикам.