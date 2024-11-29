18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.22
540.05
4.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.11.2024, 07:37

Названы лучшие страны для переезда и работы

Новости Мира 0 478

Бюрократические вопросы, языковой барьер, поиск жилья - с переездом в другую страну по работе связано немало препятствий. Где иностранному специалисту легче всего обустроиться на начальном этапе, а где для этого потребуется огромное терпение, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Аналитики крупнейшего в мире сообщества экспатов InterNations уже более десяти лет регулярно проводят опросы среди участников сообщества. Для включения страны в рейтинг Expat Essentials Index достаточно было отзывов 50 респондентов. В итоге список охватил 53 страны.

Ситуация оценивалась по четырем категориям. Первая - решение административных вопросов: от получения визы и общения с местными чиновниками до открытия счета в банке. Доступные цены на жилье и простота его поиска - второй фактор. Также в составлении рейтинга сыграли роль наличие (высокоскоростного) интернета, доступ к административным услугам в режиме онлайн и возможности безналичной оплаты. И, наконец, во внимание принималось и то, насколько трудно освоить местный язык и можно ли обойтись без него.

Участникам опроса предлагалось оценить ряд параметров по шкале от "1" ("очень плохо") до "7" ("отлично"). Итак, где же комфортнее всего решать вопросы, связанные с переездом?

Лидером рейтинга объявлены ОАЭ, занявшие первое место в категориях "язык" и "административные вопросы". Большинство проживающих в этой стране экспатов отметили отсутствие трудностей в связи с незнанием местного языка, а также простоту в получении визы и решении бумажных вопросов после переезда. Более 60 процентов положительно отозвались о неограниченном доступе к онлайн-сервисам. Примерно столько же не испытывали проблем с поиском жилья, однако по доступности цен это государство занимает 17-е место.

"Похожая ситуация в Бахрейне, занявшем второе место в списке. Релоканты высоко оценили возможность решать бюрократические вопросы онлайн, а также отсутствие языкового барьера. По ценам на жилье Бахрейн находится на 15-м месте", - говорится в материале.

Тройку лидеров замыкает Оман. Экспаты хвалят легкость обустройства без знания местного языка, видят лишь небольшие трудности с получением визы и не имеют проблем с местной бюрократией. Треть респондентов назвали цены на жилье "очень хорошими" - в целом в категории "доступность жилья" это государство занимает четвертую позицию.

Популярные среди релокантов США в рейтинге по комфортности на старте занимают 14-е место. Если по языковому аспекту и цифровизации эта страна входит в топ-10, то поиск жилья (33-я строчка) и бюрократия (16-я строчка) вызывают некоторые проблемы.

"А что с переездом в Западную Европу? Согласно исследованию InterNations, легче всего на старте иностранцам в Испании (18), Нидерландах (19), Бельгии (21), Люксембурге (23), Великобритании (26), Швеции (27), Дании (28), Швейцарии (30), Финляндии (33) и Норвегии (34)", - поясняется в статье.

И если в Испании самым высоким баллом в европейском сравнении был отмечен доступ к быстрому интернету и цифровым услугам, то в Люксембурге и Нидерландах проще всего решать бюрократические вопросы - 3-е и 5-е места в общем рейтинге. С языком меньше всего проблем в Швеции и Великобритании. А доступное по стоимости жилье проще всего найти в Польше (23) и Испании (24).

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...