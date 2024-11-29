Названы лучшие страны для переезда и работы

Бюрократические вопросы, языковой барьер, поиск жилья - с переездом в другую страну по работе связано немало препятствий. Где иностранному специалисту легче всего обустроиться на начальном этапе, а где для этого потребуется огромное терпение, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle .

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Аналитики крупнейшего в мире сообщества экспатов InterNations уже более десяти лет регулярно проводят опросы среди участников сообщества. Для включения страны в рейтинг Expat Essentials Index достаточно было отзывов 50 респондентов. В итоге список охватил 53 страны.

Ситуация оценивалась по четырем категориям. Первая - решение административных вопросов: от получения визы и общения с местными чиновниками до открытия счета в банке. Доступные цены на жилье и простота его поиска - второй фактор. Также в составлении рейтинга сыграли роль наличие (высокоскоростного) интернета, доступ к административным услугам в режиме онлайн и возможности безналичной оплаты. И, наконец, во внимание принималось и то, насколько трудно освоить местный язык и можно ли обойтись без него.

Участникам опроса предлагалось оценить ряд параметров по шкале от "1" ("очень плохо") до "7" ("отлично"). Итак, где же комфортнее всего решать вопросы, связанные с переездом?

Лидером рейтинга объявлены ОАЭ, занявшие первое место в категориях "язык" и "административные вопросы". Большинство проживающих в этой стране экспатов отметили отсутствие трудностей в связи с незнанием местного языка, а также простоту в получении визы и решении бумажных вопросов после переезда. Более 60 процентов положительно отозвались о неограниченном доступе к онлайн-сервисам. Примерно столько же не испытывали проблем с поиском жилья, однако по доступности цен это государство занимает 17-е место.

"Похожая ситуация в Бахрейне, занявшем второе место в списке. Релоканты высоко оценили возможность решать бюрократические вопросы онлайн, а также отсутствие языкового барьера. По ценам на жилье Бахрейн находится на 15-м месте", - говорится в материале.

Тройку лидеров замыкает Оман. Экспаты хвалят легкость обустройства без знания местного языка, видят лишь небольшие трудности с получением визы и не имеют проблем с местной бюрократией. Треть респондентов назвали цены на жилье "очень хорошими" - в целом в категории "доступность жилья" это государство занимает четвертую позицию.

Популярные среди релокантов США в рейтинге по комфортности на старте занимают 14-е место. Если по языковому аспекту и цифровизации эта страна входит в топ-10, то поиск жилья (33-я строчка) и бюрократия (16-я строчка) вызывают некоторые проблемы.

"А что с переездом в Западную Европу? Согласно исследованию InterNations, легче всего на старте иностранцам в Испании (18), Нидерландах (19), Бельгии (21), Люксембурге (23), Великобритании (26), Швеции (27), Дании (28), Швейцарии (30), Финляндии (33) и Норвегии (34)", - поясняется в статье.

И если в Испании самым высоким баллом в европейском сравнении был отмечен доступ к быстрому интернету и цифровым услугам, то в Люксембурге и Нидерландах проще всего решать бюрократические вопросы - 3-е и 5-е места в общем рейтинге. С языком меньше всего проблем в Швеции и Великобритании. А доступное по стоимости жилье проще всего найти в Польше (23) и Испании (24).