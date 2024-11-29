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29.11.2024, 09:59

Названы наиболее подверженные риску тромбоза народы

Новости Мира 0 422

Ученые Genotek изучили более 40 тысяч геномов жителей России из разных этносов и выявили, что представители дагестанских народов и армяне наиболее склонны к риску тромбоза. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Специалисты объяснили, что люди с мутацией в гене F5 (фактор свертываемости 5) или мутацией Лейдена более подвержены развитию тромбоза глубоких вен и легочной эмболии. Риски развития могут быть в семь раз выше, чем у других. В центре Genotek изучили более 40 тысяч геномов жителей России из разных этносов и выявили, что мутация в гене F5 в среднем встречается с частотой в три процента у жителей России.

Однако у отдельных народов выявили повышенный генетический риск к тромбозу — у дагестанских народов с вероятностью 18,6 процента и армян с вероятностью 12,5 процента. На третьем месте по рискам склонности находятся горские евреи с вероятностью 10,7 процента.

Далее в списке идут чуваши (5,8 процента), татары (5,3 процента), ашкеназские евреи (3,1 процента) и русские (3 процента). В то же время, мутацию F5 не выявили ни у одного представителя якутов.

«Наше исследование подтверждает значительные этнические и географические различия в частоте этой мутации. Эти знания помогут врачам лучше прогнозировать риски и рекомендовать индивидуальные меры профилактики», — отметил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Ученые отмечают, что такие выводы позволят оценивать риски для разных популяций и разрабатывать национальные стратегии профилактики тромбоза. Хотя мутация Лейдена увеличивает риск тромбозов, своевременная диагностика и правильное медицинское сопровождение помогают свести эти риски к минимуму.

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