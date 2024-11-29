В Стамбуле изъяли 3,6 миллиона фальшивых евро

В Стамбуле изъяты 3,6 миллиона фальшивых евро, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TRT Haber.
Турецкая полиция в Стамбуле изъяла поддельные евро в ходе операции по борьбе с оборотом фальшивой валюты. По данным СМИ, рейды проводились в районах Фатих и Зейтинбурну на европейской стороне города.
"Был задержан один подозреваемый, поддельные 3 миллиона 600 тысяч евро, готовые к выпуску в обращение, пластиковые формы с водяными знаками евро и надписями "100", ультрафиолетовая лампа, печатное оборудование и 817 поддельных чековых листов с реквизитами различных банков", - говорится в публикации.
Комментарии0 комментарий(ев)