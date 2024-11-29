В Стамбуле изъяли 3,6 миллиона фальшивых евро

В Стамбуле изъяты 3,6 миллиона фальшивых евро, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TRT Haber .

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Турецкая полиция в Стамбуле изъяла поддельные евро в ходе операции по борьбе с оборотом фальшивой валюты. По данным СМИ, рейды проводились в районах Фатих и Зейтинбурну на европейской стороне города.