Рекордная компенсация: американец отсудил 412 миллионов долларов у клиники, сделавшей его импотентом

В американском штате Нью-Мексико произошел любопытный судебный прецедент. 66-летний мужчина подал иск против клиники NuMale, утверждая, что ему назначили неправильное лечение, от чего он стал импотентом. Присяжные встали на сторону истца и обязали вышеупомянутую клинику выплатить пострадавшему 412 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает ABC News, передает hibiny.ru

Фото: theappellatelawfirm.com

66-летний мужчина обратился в NuMale еще в 2017 году. Он жаловался на быструю потерю веса и общий упадок сил. Ему назначили уколы в пенис и выписали счет на пять тысяч долларов. После нескольких уколов пациент пожаловался на дискомфорт и болевые ощущения, но врачи настаивали, что он должен пройти весь курс. В конечном итоге мужчина попал в больницу с диагнозом «необратимый фиброз полового члена.

Адвокаты пострадавшего настаивали в суде, что NuMale разработали прибыльную мошенническую схему и зарабатывают миллионы на обмане пожилых мужчин. Клиника открещивалась от всех обвинений, утверждая, что врачи ни разу не нарушили установленные стандарты безопасности.

В конечном итоге судьи признали виновными врачей NuMale, обязав выплатить истцу многомиллионную сумму.

Справка: прописанная жителю Нью-Мексико терапия подразумевала имплантацию тестостероновых гранул и инъекции в пенис. Такие назначения ставят при эректильной дисфункции, которой у пострадавшего изначально не было. К подрыву здоровья привел неправильный диагноз.