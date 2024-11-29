Неизвестный счастливчик выиграл 24 миллиарда рублей в лотерею

В Великобритании неизвестный участник лотереи EuroMillions выиграл 177 миллионов фунтов стерлингов (24,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mail, передает Lenta.ru

Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Счастливчик стал мультимиллионером во время розыгрыша, который состоялся во вторник, 26 ноября. Победными номерами стали 07, 11, 25, 31 и 40. Более того, ранее некоторые СМИ опубликовали список номеров с ошибкой, и представителям EuroMillions пришлось выступить с дополнительным обращением по этому поводу.

Джекпот в 177 миллионов фунтов стерлингов стал третьим по величине за всю историю лотерей в Великобритании. Получив приз, победитель имеет право сохранить анонимность. «Какой замечательный выигрыш прямо перед Рождеством. Мы с нетерпением ждем, когда выплатим его», — заявил представитель лотереи.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. Россиянка купила лотерейный билет, когда отправилась в магазин за медом.