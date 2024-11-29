Немецкого врача подозревают в убийстве восьми пациентов

Немецкие следователи подозревают берлинского врача в убийстве восьми пожилых пациентов, находившихся под его наблюдением, и поджоге некоторых из их домов с целью сокрытия своих преступлений, сообщает Zakon.kz.

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По информации CBS News, 40-летний мужчина, чья личность не разглашается, работал в отделении паллиативной помощи в службе сестринского ухода на дому.

В августе он был заключен под стражу по подозрению в убийстве четырех женщин в возрасте от 72 до 94 лет, а теперь берлинские прокуроры связывают его с еще четырьмя смертями мужчин и женщин в возрасте от 61 до 83 лет.

В августе полиция заявила, что в отношении мужчины ведется расследование по четырем пунктам обвинения в непредумышленном убийстве, одному пункту обвинения в поджоге и трем пунктам обвинения в попытке поджога.

Теперь берлинские прокуроры рассматривают предполагаемые преступления как дела об умышленном убийстве.

"Похоже, у обвиняемого не было никаких мотивов для убийства людей, кроме самого акта убийства", – заявили они, обвинив бывшего врача в "жажде убийства".

В одном случае 87-летнюю женщину удалось реанимировать, но после прибытия бригады скорой помощи она скончалась в больнице.