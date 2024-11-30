Повстанцы вошли во второй по величине город Сирии: в Алеппо идут бои

Сирийские повстанцы впервые за восемь лет предприняли вооруженное наступление и вошли в город Алеппо в ходе ударного наступления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN .

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Они захватили район Рашидин на окраине Алеппо. По неподтверждённой информации, повстанцы освобождают из тюрем заключенных. Захвачен огромный склад с оружием.

Это произошло всего через три дня после их внезапного наступления. Это их первое вторжение во второй по величине город страны с тех пор, как правительственные войска отбили его в 2016 году.

Официальные представители сирийских военных заявили, что столкнулись с "крупной атакой", и заявили, что "усиливают все позиции вдоль различных фронтов", однако многие жители города утверждают, что военные отступили из нескольких районов в западной части Алеппо.

Напомним, на этой неделе повстанцы предприняли внезапное наступление, захватив несколько деревень за пределами города, Конфликт, который в течение многих лет оставался в состоянии застоя, разгорелся вновь.

Наступление, начавшееся в среду, стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сирийской оппозицией и режимом президента Башара Асада, который правит охваченной войной страной с 2000 года.

Ранее повстанческая группировка объявила, что захватила контроль над Военным научно-исследовательским центром сирийского правительства на окраине города Алеппо после "ожесточенных столкновений с силами режима и иранскими ополченцами".

В ходе атаки ранее в пятницу артиллерийский снаряд попал в студенческое общежитие университета Алеппо, в результате чего погибли четыре человека.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США и Израиль в "реактивизации" повстанцев и "подчеркнул продолжающуюся поддержку" Ирана сирийскому правительству и армии.