Сбивший пешехода мужчина скончался, сопровождая его в больницу

Житель Бишкека умер, когда сопровождал в больницу сбитого им пешехода, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus Media .

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Информацию изданию подтвердили в милиции города.

28 ноября Б. А., 1959 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", на пересечении улиц Элебесова и Февральский сбил А. Н., 1978 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу, - сообщили в милиции.

Родственники пострадавшего начали искать виновника ДТП, который поехал за скорой на своем автомобиле и по дороге пропал. Близкие пострадавшего сообщили об этом в соцсетях, чтобы найти подозреваемого и привлечь к ответственности.

В ГУВД Бишкека рассказали, что подозреваемый не скрывался, а по дороге в больницу ему стало плохо, и на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова он скончался. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.