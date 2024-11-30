Маленький американец заказал с ноутбука мамы мороженое на 2 тыс. долларов

В Бруклине четырехлетний мальчик заказал с ноутбука матери фруктовый лед на крупную сумму, сообщает Zakon.kz .

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Когда сын женщины по имени Дженнифер начал повторять вслух число 51, его мать не догадывалась, что это связано с заказом, который сделал ребенок. Оказалось, что это 51 коробка фруктового льда, пишет Complex.

Как выяснилось, оставшись без присмотра, ребенок оформил покупку через ноутбук матери. Дженнифер рассказала, что эта сумма слишком большая для многодетной семьи, чтобы оплатить чек одним платежом сразу. Однако продавец отказался делать возврат средств.

Тогда приятель Дженнифер устроил благотворительную акцию в соцсетях, чтобы помочь женщине. В итоге благодаря неравнодушным людям удалось собрать 25 тыс. долларов.

Эти деньги пойдут на обучение сына, - рассказала американка.