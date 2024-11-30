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30.11.2024, 11:30

Названы снижающие уровень стресса продукты

Новости Мира 0 309

Современный ритм жизни часто погружает в состояние хронического стресса, питание же — один из инструментов, способный поддержать человека, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Наталья Андреева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала продукты, которые могут помочь снизить уровень напряжения.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В первую очередь она выделила ферментированные продукты: йогурт, кефир, квашеную капусту. Андреева пояснила, что эмоциональное состояние человека напрямую связано с состоянием кишечника, где вырабатывается до 90 процентов серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение. Пробиотики в составе ферментированных продуктов поддерживают здоровую микрофлору, помогая организму лучше справляться со стрессом, уточнила она, призвав включать в рацион хотя бы одну порцию йогурта или кефира в день, а квашеную капусту добавлять в качестве гарнира 3-4 раза в неделю.

Еще один способный приободрить продукт - темный шоколад. Он не только дарит удовольствие, но и улучшает работу мозга, снижая уровень кортизола — основного гормона стресса, сообщила нутрициолог. Она добавила, что флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, улучшают кровообращение и помогают справляться с напряжением. Врач посоветовала выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и съедать пару кусочков в день, чтобы получить пользу без вреда для фигуры.

Стоит также не реже двух раз в неделю включать в рацион жирную рыбу: лосось, скумбрию, сельдь, убеждена собеседница «Ленты.ру».

Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют нервные клетки, снижают уровень воспаления и регулируют гормоны стресса. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбы снижает риск депрессии и улучшает когнитивные функции. Если рыба не входит в ваш рацион, обратите внимание на добавки с омега-3, но перед этим проконсультируйтесь с врачом, - сообщила Наталья Андреева.

Кроме того, специалист рекомендовала съедать горсть орехов 5-6 раз в неделю. Они богаты магнием, который расслабляет мышцы, улучшает качество сна и снижает тревожность, сказала врач. Особенно полезны миндаль, грецкие орехи и семена тыквы.

Богаты витаминами и антиоксидантами, которые помогают организму справляться с последствиями стресса, также фрукты и ягоды такие, как бананы, черника, апельсины.

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