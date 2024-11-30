Британский парламент проголосовал за эвтаназию

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За принятие закона проголосовало 330 депутатов, против – 275. Дебаты длились более пяти часов, в ходе которых депутаты делились личными историями, а те, кто выступал против законопроекта, призывали к улучшению ухода за умирающими пациентами. Противники закона обеспокоены тем, что эвтаназия может стать инструментом принуждения для незащищённых граждан.

По данным парламента, премьер-министр Кир Стармер проголосовал за законопроект. Голос премьера "за" не стал неожиданностью: ранее он заявлял, что поддержит законопроект, и сделал это во время предыдущего голосования по этому вопросу в 2015 году.

Отмечается, что прохождение законопроекта на первом этапе в палате общин означает, что ему потребуется дальнейшее парламентское рассмотрение, прежде чем он станет законом.

Автор законопроекта лейбористка Ким Ледбитер заявила, что дебаты были "уважительными и сострадательными", и что все поднятые вопросы должны быть поддержаны, включая паллиативную помощь, права людей с ограниченными возможностями. Депутат добавила, что будет создан комитет по законопроекту, который тщательно изучит его и "сделает максимально лучшим".

Во время голосования у здания парламента в Лондоне собрались как противники, так и сторонники эвтаназии. Соцопрос, проведённый в октябре этого года, показал, что 67% британцев выступают за введение эвтаназии, 13% – против.

Сегодня эвтаназия или ассистированный суицид разрешены в 10 штатах США, Канаде, в шести странах Европы: Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании и Австрии, а также в Австралии и Новой Зеландии.