Марафон желаний: у Блиновской загадочно пропал полуторамиллиардный долг перед налоговой

Фото: SHOT

По информации Telegram-канала, Блиновская больше не имеет задолженности перед налоговой службой.

"Официально королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой. По крайней мере пока. В беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло", - сообщает SHOT.

Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года. Следователи утверждают, что она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Для этого блогер использовала 18 организаций и три ИП. Блиновской и ее супругу Алексею были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей.