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30.11.2024, 14:40

Воспитатель изнасиловал 70 девочек в детских садах

Новости Мира 0 1 284

В Австралии осудили мужчину, который изнасиловал 70 своих воспитанниц во время работы в детских садах, передает Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Прошедший судебный процесс стал одним из самых громких за последние годы в Австралии. Подсудимого в СМИ называют “одним из худших педофилов Австралии”.

47-летний Эшли Пол Гриффит признался в совершении 307 преступлений, включая 28 случаев изнасилования, совершенных в период с 2003 по 2022 год в австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

По данным полиции, его жертвами в основном были девочки в возрасте от 12 месяцев до семи лет.

Он совершал свои отвратительные преступления в основном в детских садах Австралии, а также в Пизе (Италия).

Мужчина не только растлевал и насиловал детей, но и снимал их на фото и видео и выкладывал материалы в Даркнет, где ему присвоили статус VIP-пользователя. В сети Гриффит также раздавал советы, как издеваться над детьми.

Следователи давно вели за ним наблюдение, но преступника тяжело было привлечь к ответственности, так как он закрывал на материалах лица детей. Полиция смогла опознать детей по простыням, которые используют детские сады в штате Квинсленд.

Гриффиту было предъявлено обвинение в совершении более 1600 преступлений сексуального характера в отношении детей, но большинство из этих обвинений впоследствии были сняты в ходе судебного разбирательства.

В ходе эмоционально насыщенного слушания жертвы и их семьи поделились ужасающими заявлениями.

“Вы были тем, кто должен был обеспечить их безопасность в детском центре”, “Теперь я с подозрением смотрю на каждого мужчину-учителя или воспитателя. Нигде не безопасно”, “Я чувствую горе и гнев, потому что не выполнил свой долг по защите своей семьи”, - говорят родители жертв.

Среди жертв были две сестры, подвергшиеся насилию со стороны Гриффита. Одна из них когда-то считала воспитателя своим любимым учителем.

Узнать, чем он на самом деле занимался, было опустошительно. Кажется, я даже сейчас не могу это осознать, потому что между тем, что я помню, и реальностью существует разрыв, - рассказала журналистам одна из сестер.

Дело также вызвало серьезную обеспокоенность по поводу системных сбоев в работе австралийской индустрии ухода за детьми, поскольку семьи за пределами зала суда потребовали провести расследование того, как Гриффиту удавалось так долго оставаться незамеченным. 

Эшли Пол Гриффит прошел строгую серию проверок биографических данных, необходимых для работы в детских садах в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Судья Пол Смит признал наличие долгосрочного ущерба и подчеркнул ужасающие масштабы его манипуляций.

Судья отметил, что Гриффит часто давал своим жертвам iPad, чтобы отвлечь их, издевался над ними, когда они сопротивлялись, и отрицал свои преступления в ходе 13 допросов в полиции, прежде чем в конечном итоге начал сотрудничать в ограниченной степени.

Гриффит предстал перед окружным судом Брисбена для вынесения ему приговора, где судья Смит назвал его преступления “развратными и ужасающими”, подчеркнув “существенное нарушение доверия”.

Бывший работник детского сада приговорен к пожизненному заключению за сотни ужасных сексуальных преступлений, совершенных за почти два десятилетия.

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