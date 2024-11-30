Ученые рассказали, когда Земля станет непригодной для жизни

Специалисты Бристольского университета представили прогнозы о будущем Земли: через 250 миллионов лет все континенты объединятся в новый суперконтинент Пангея Ультима, передает Ulysmedia.kz .

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Жара и экстремальный климат

Ученые отмечают, что объединение материков приведет к серьезным изменениям климата. Средние температуры на большей части Пангея Ультима будут достигать 40-50°C, а в отдельных регионах — до 70°C. Причиной станет удаленность континентов от океанов, которые играют ключевую роль в охлаждении атмосферы.

Дополнительным фактором станет усиление солнечной активности — она увеличится на 2,5%. Вместе с ростом вулканической активности это приведет к выбросу значительного объема углекислого газа.

Сложности для млекопитающих

По оценкам ученых, только 8-16% поверхности нового суперконтинента будет пригодно для жизни млекопитающих. Большая часть обитаемых зон расположится в прибрежных и полярных районах. Центральные регионы Пангея Ультима превратятся в безжизненные пустыни с экстремально высокими температурами.

Будущее человечества

Исследователи подчеркивают, что такие изменения создадут серьезные вызовы для человечества. Людям придется адаптироваться к новым условиям или искать альтернативные места для жизни за пределами Земли.