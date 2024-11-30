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30.11.2024, 17:09

Назван самый редкий и дорогой камень в мире: чем он уникален

Новости Мира 0 367

Минерал под названием киавтуит признан самым редким в мире, поскольку его единственный известный образец был найден всего один раз, сообщает Zakon.kz.

Фото: (с) Kampf et al./Mineral. Mag
Фото: (с) Kampf et al./Mineral. Mag

По информации портала ScienceAlert, киавтуит – маленький янтарно-оранжевый камень массой всего 1,61 карата (примерно треть грамма). На первый взгляд он напоминает топаз или янтарь, но его уникальный химический состав делает этот минерал бесценным.

Камень был приобретен в 2010 году геммологом Кяу Тху на рынке Чаунг-Ги в Мьянме. Изначально он посчитал, что это минерал шеелит, но после огранки понял, что имеет дело с чем-то необычным, - говорится в публикации.

Ученый отправил камень на исследование в Лабораторию геммологических исследований в Бангкоке. Там обнаружилось, что состав минерала – Bi₃⁺Sb₅⁺O₄ – ранее никогда не встречался в природе.

Внутри минерала нашли полые включения – так называемые "вены", которые возникают под воздействием сдвигового напряжения, указывая на его естественное происхождение. Геологи предполагают, что киавтуит образовался в магматических породах, в частности, в пегматитах. Это тип вулканической породы, где часто находят крупные кристаллы драгоценных камней, – поясняются в публикации.

В киавтуите обнаружены следы титана, ниобия, вольфрама и урана. Их образование согласуется с процессами, происходящими при остывании магмы. Однако условия формирования этого минерала, вероятно, требуют особого сочетания факторов, которое пока остается тайной для ученых.

Единственный известный экземпляр минерала находится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес. Jн считается бесценным. Для сравнения: второй по редкости минерал в мире – пейнит – оценивается в 50-60 тысяч долларов за карат.

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