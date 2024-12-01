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30.11.2024, 19:44

Резиденция Деда Мороза опровергла слухи о закрытии из-за долгов

Новости Мира 0 307

Вотчина Деда Мороза, расположенная в Великом Устюге Вологодской области, опровергла публикации ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы закрытии резиденции из-за долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Единственным официальным представителем Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством области, все объекты успешно работают и готовы к приему гостей, говорится в официальном Telegram-канале волшебника.

Довольно странная публикация распространяется в некоторых информационных каналах. Якобы Дед Мороз больше не принимает гостей в своей сказочной вотчине в Великом Устюге, на его организации повисли какие-то долги, а резиденцию закрыли. Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне - владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг", которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу. Не верьте фейкам: Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге, - говорится в сообщении.

Как подчеркнула вотчина, единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством Вологодской области. Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом волшебника: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все эти объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приему гостей, подчеркнули официальные представители вотчины.

Стоит отметить, что услуги, связанные с посещением Великого Устюга и организацией пребывания на родине Деда Мороза, оказывают многие туристические фирмы. Однако проблемы этих фирм — финансовые, налоговые, судебные и т.д. - не имеют отношения к деятельности АО "Дед Мороз" и не могут рассматриваться как повод к обсуждению бренда Всероссийского Деда Мороза в подобном ключе, - подытожили в вотчине.

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