Невролог рассказала о пользе для здоровья человека от домашних животных

Любимцы действительно приносят пользу здоровью, и в первую очередь за счет того, что значительно снижают уровень ежедневного стресса. Приходя домой после трудного дня, человек не варится в своих мыслях, а переключается на заботу о питомце, разговаривает с ним, играет, радуется мурлыканью кошки или чириканью попугая. Это благотворно влияет на психику и снижает уровень стресса, от которого слабеет иммунитет и начинаются разнообразные болезни. По статистике, хозяева домашних животных обращаются за медицинской помощью реже, чем люди без питомцев, и живут в среднем на 10 лет дольше, - отметила она.