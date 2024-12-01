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30.11.2024, 22:23

Материнский капитал в России вырастет

Новости Мира 0 320

Материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3 процента, передает Lenta.ru

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 2025 года сумма материнского капитала увеличится на 7,3 процента и достигнет 676 тысяч рублей. Это следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы. Закон подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Согласно документу, в 2026 году материнский капитал будет проиндексирован еще на 4,5 процента до 706 836 рублей. В 2027 году выплата вырастет еще на 4 процента и составит 735 109 рублей. Эти суммы смогут получить семьи, где есть только один ребенок, родившийся начиная с 1 января 2020 года, либо несколько детей, родившиеся до 2020 года.

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