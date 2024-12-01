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01.12.2024, 09:10

Очередное обвинение: P. Diddy пытался выбросить женщину-дизайнера с балкона 17 этажа

Новости Мира 0 447

На этот раз в суд на Шона Комбса (настоящее имя артиста) подала модельер Брайана "Бана" Бонголан. Девушка требует 10 миллионов долларов в качестве компенсации за эмоциональный стресс. Его она перенесла после того, как Комбс попытался выбросить ее с 17-го этажа, сообщает Zakon.kz.

Фото: (с) Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: (с) Chris Pizzello/Invision/AP

Брайана познакомилась с рэпером через его возлюбленную Кэсси Вентуру: девушки сблизились в 2014 году, когда обе работали в популярном ювелирном магазине Лос-Анджелеса. Вплоть до 2018 года Брайана трудилась в качестве дизайнера над несколькими проектами Комбса.

За это время Бонголан не раз замечала синяки на теле и лице своей подруги, а однажды оказалась свидетелем драки, в ходе которой Комбс метнул в Кэсси большой кухонный нож.

Позже рэпер стал направлять свою агрессию и на саму Брайану. Так, во время одной фотосессии он загнал ее в угол и, находясь в нескольких сантиметрах от ее лица, начал угрожать ей.

Так произошел страшный инцидент, в результате которого Брайана чуть не лишилась жизни.

Ночью 26 сентября 2016 года Комбс с громкими криками начал ломиться в лос-анджелесскую квартиру Кэсси, где в этот момент также ночевали Брайана и ее подруга. Сама Кэсси была не в состоянии ответить, так как, судя по судебным документам, в этот вечер P. Diddy накачал ее наркотиками и заставил участвовать в одной из своих секс-вечеринок вместе с другим мужчиной.

Брайана велела подруге запереться в ванной, а сама побежала на балкон, где ее и настиг ворвавшийся в квартиру P. Diddy. Рэпер схватил девушку и поставил на ограждение балкона 17-го этажа.

Брайана попыталась вырваться и спуститься на пол, но, увы, безуспешно – при росте около 150 см и весе в 45 кг ее шансы были невелики. Только хватка Комбса удерживала ее от падения и смерти. В итоге девушку спасла Кэсси: она вовремя выбежала на балкон и смогла остановить своего кровожадного бойфренда, крикнув, что в квартире находятся посторонние свидетели (та самая подруга Брайаны в ванной).

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