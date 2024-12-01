Девушка шантажировала своего парня интимным видео

19-летняя жительница Бухары задержана сотрудниками правопорядка по подозрению в вымогательстве у своего 25-летнего молодого человека, передает Liter.kz со ссылкой на Upl.uz .

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Согласно информации, предоставленной пресс-службой УВД Бухарской области, девушка требовала от потерпевшего пять тысяч долларов США (2,5 млн тенге), угрожая в противном случае распространить интимное видео с их участием, с целью навредить его репутационным и иным правам мужчины.

В заявлении, поданном молодым человеком в правоохранительные органы, указывается, что подозреваемая шантажировала его, обещая передать видеозапись его родственникам, если он не выполнит ее требования.

Сотрудники правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых девушка была задержана с поличным в момент получения денежных средств.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан “Вымогательство”. Согласно данной статье, ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранительные органы предупреждают граждан о неотвратимости наказаний за нарушения действующего законодательства Республики Узбекистан.