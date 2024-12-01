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01.12.2024, 12:06

Врач дала советы по укреплению иммунитета зимой

Новости Мира 0 478

В зимнее время важно укрепить иммунитет, чтобы не простудиться. Главврач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала «Известиям» 1 декабря о том, как это сделать.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

«В сезон ОРВИ нас в первую очередь защищает неспецифический иммунитет: естественный барьер на слизистых оболочках. Чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии, организму необходимо достаточное количество жидкости. Поэтому в холода очень важно продолжать соблюдать питьевой режим», - отметила врач. Второй важный момент - наличие в организме достаточного количества антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые ослабляют иммунную систему.

Главный оксидант в организме человека - глутатион. Для поддержания и повышения его уровня в рацион нужно добавить продукты, содержащие серу (чеснок и лук, брюссельскую, цветную капусту, брокколи), витамин C (ягоды облепихи, гранат, квашеную капусту), альфа-липоевую кислоту (субпродукты и печень), куркумин (приправу куркуму), - утверждает Гардашник.

Кроме того, специалист советует придерживаться нормы потребления белка в питании. В холодное время года для укрепления иммунной системы полезен имбирь, так как его корень богат антиоксидантом гингеролом и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, что в значительной степени влияет на функционирование иммунной системы. Однако имбирь, как и другие острые продукты, не рекомендуется употреблять перед выходом на мороз, так как он повышает температуру тела и организм испытывает значительный стресс из-за резкого изменения температуры.

Водоросли, морские продукты, рыба и другие источники йода способствуют укреплению иммунной системы. Йод играет важную роль в функционировании щитовидной железы, которая, в свою очередь, влияет на выработку веществ, участвующих в иммунных процессах, а также на терморегуляцию. Вместо обычной соли можно использовать йодированную, но важно учесть, что при контакте с влагой и хранении в открытой упаковке йод в соли быстро разрушается. Чтобы сохранить полезные свойства, стоит хранить соль в герметичной упаковке в сухом месте, посоветовала врач.

Дополнительные рекомендации для поддержания иммунитета стандартные: нормальный уровень физической активности, минимизация стрессов и соблюдение режима сна, - подытожила Гардашник.

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