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01.12.2024, 13:43

Бывший инженер NASA разработал спутник, чтобы делать селфи из космоса

Новости Мира 0 339

Бывший инженер NASA Марк Робер построил космический спутник для создания селфи. Он будет запущен на орбиту Земли уже через два месяца, а воспользоваться технологией сможет любой человек, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Для получения селфи с Землей нужно отправить сервису Робера свою фотографию и сообщить свой адрес. Спутник сделает фото над городом, а сервис объединит полученное изображение пользователя со снимком с орбиты.

Запуск спутника запланировали на январь 2025 года. Доставку аппарата в рамках миссии Transporter 12 осуществит компания SpaceX. Спустя несколько месяцев аппарат начнет делать фотографии.

Робер рекламирует эту возможность как бесплатную, но есть некоторые оговорки. Пользователям нужно будет подписаться на сервис CrunchLabs, предлагающий детские конструкторы и курсы, чтобы получить бесплатный код для спутниковых селфи. Подписка стоит от 25 до 80 долларов в год.

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