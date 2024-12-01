Водители жалуются на многокилометровые очереди на границе с Россией

Водители фур пожаловались на огромные заторы на российско-казахстанской границе в Западно-Казахстанской области. По их словам, такие очереди особенно часто возникают ближе к выходным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город" .

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Дальнобойщики рассказали, что ожидание на границе порой занимает более суток.

Приехал на пост "Маштаково" и встал там на 16 часов. Ребята говорили, что это из-за работы казахстанских пограничников, сотрудников ДГД там хватает. "Нейтралка" вся полная. Я два часа не мог с российского поста выехать, именно потому что нейтральная зона была полная. Казахстанская сторона по шесть рядов машины в сторону России пускает и только один ряд идет на пост "Сырым". Поэтому очереди в сторону Казахстана. Когда этот беспредел закончится?, - жалуются водители.

Между тем, как поясняет издание, пограничная служба КНБ по ЗКО заявила, что причина заторов - ремонт на российском пограничном посту "Маштаково". Завершить работы планируют 31 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что на автомобильном пункте пропуска через государственную границу России ремонтируют подъездную дорогу.

На время ремонта водителям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через менее загруженные пункты пропуска, такие как "Аксай", "Шаган" и "Таскала".