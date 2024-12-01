18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.22
540.05
4.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.12.2024, 18:44

Взламывают телефон через WhatsApp: появился новый вид мошенничества

Новости Мира 0 861

Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные gif-ки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей, передает «Голос народа» со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

О новом виде мошенничества предупредила аналитик Алла Храпунова.

Многие обмениваются практически ежедневно картинками-открытками с расширением gif. При нажатии картинка «оживает», становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку, - сообщила она.

По ее словам, при нажатии на уменьшенную картинку жертву могут перебросить на фишинговый сайт, ворующий персональные данные. Во избежание этого она призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их могли взломать.

Стоит отметить, что данным мессенджером активно пользуются и казахстанцы, которые также часто пересылают друг другу gif-файлы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...