Взламывают телефон через WhatsApp: появился новый вид мошенничества

Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные gif-ки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей, передает «Голос народа» со ссылкой на РИА Новости .

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О новом виде мошенничества предупредила аналитик Алла Храпунова.

Многие обмениваются практически ежедневно картинками-открытками с расширением gif. При нажатии картинка «оживает», становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку, - сообщила она.

По ее словам, при нажатии на уменьшенную картинку жертву могут перебросить на фишинговый сайт, ворующий персональные данные. Во избежание этого она призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их могли взломать.

Стоит отметить, что данным мессенджером активно пользуются и казахстанцы, которые также часто пересылают друг другу gif-файлы.