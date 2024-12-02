Трое мужчин погибли, следуя маршруту Google Maps в Индии

Мужчины ехали в Барейли на свадьбу племянницы, используя маршрут построенный Google Maps, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на ВВС .

Фото: indiatoday

В итоге автомобиль, на котором они путешествовали, рухнул с 16-метровой высоты строящегося моста. Водитель и двое пассажиров погибли на месте. Сообщается, что информации о недостроенном мосте в навигаторе не было.

Пока что Google только выразила "глубочайшие соболезнования" семьям погибших и пообещала тесно сотрудничать с властями и предоставлять поддержку в расследовании инцидента, - информирует издание.

По данным ВВС, это далеко не первый случай, когда маршрут, проложенный GPS-навигатором, приводит путешественников к смерти или серьезным травмам.