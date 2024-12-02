“Когда внуки?“. Девушки арендуют парней, чтобы успокоить родителей во Вьетнаме

Вьетнамские девушки арендуют парней, чтобы успокоить родителей с их вопросами: "Когда внуки?", рассказывает Tengri Life со ссылкой на газету South China Morning Post .

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Как сообщается, многим молодым людям некогда искать партнеров, поскольку они хотят построить карьеру. Но родителей такими ответами не успокоить.

Из-за этого во Вьетнаме появились целые группы в соцсетях, которые предлагают платные услуги по аренде партнера. При этом стоимость такого сервиса не такая уж и большая - несколько сотен долларов.

Эта практика не уникальна для Вьетнама: она также распространена в Китае, где уровень браков снижается. В первой половине этого года для вступления в брак зарегистрировались всего 3,43 миллиона человек, что является самым низким показателем для КНР за десятилетие.

Тенденция к аренде партнеров привлекла широкое внимание в социальных сетях.

Один онлайн-обозреватель заметил: "Женитьба без успешной карьеры приводит к множеству проблем. Аренда партнера – это беспроигрышный вариант: это радует ваших родителей и снижает нагрузку на вас".

Другой комментатор, напротив, выразил обеспокоенность: "Я не могу себе представить, насколько душераздирающе будет для родителей, если они узнают, что это ложь".