“Когда внуки?“. Девушки арендуют парней, чтобы успокоить родителей во Вьетнаме

Вьетнамские девушки арендуют парней, чтобы успокоить родителей с их вопросами: "Когда внуки?", рассказывает Tengri Life со ссылкой на газету South China Morning Post.
Как сообщается, многим молодым людям некогда искать партнеров, поскольку они хотят построить карьеру. Но родителей такими ответами не успокоить.
Из-за этого во Вьетнаме появились целые группы в соцсетях, которые предлагают платные услуги по аренде партнера. При этом стоимость такого сервиса не такая уж и большая - несколько сотен долларов.
Эта практика не уникальна для Вьетнама: она также распространена в Китае, где уровень браков снижается. В первой половине этого года для вступления в брак зарегистрировались всего 3,43 миллиона человек, что является самым низким показателем для КНР за десятилетие.
Тенденция к аренде партнеров привлекла широкое внимание в социальных сетях.
Один онлайн-обозреватель заметил: "Женитьба без успешной карьеры приводит к множеству проблем. Аренда партнера – это беспроигрышный вариант: это радует ваших родителей и снижает нагрузку на вас".
Другой комментатор, напротив, выразил обеспокоенность: "Я не могу себе представить, насколько душераздирающе будет для родителей, если они узнают, что это ложь".
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