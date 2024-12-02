Журналиста Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

Российского журналиста Алексея Пивоварова, его съемочную группу и журналистку Hook.report Фериде Масхетову задержали в узбекистанском городе Нукусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Взгляд.uz .

Фото с сайта uznayvse.ru

Сообщается, что журналисты сейчас находятся в здании ГУВД.

Как уточняет издание, основанием для задержания стало заявление написанное на команду от жителя города.

Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра, - говорится в сообщении издания.

В Hook.report также добавили, что Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь отказывается показывать заявление и вообще отвечать на вопросы.