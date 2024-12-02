Какие черты характера свойственны успешным личностям

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В беседе с "Мослентой" эксперт отметила пять основных особенностей, первой из которых она назвала уверенность в себе.

Уверенность в себе является фундаментальной составляющей в личностном портрете успешного человека. Без нее вы не продвинетесь вперед, не обращая внимания на замечания и критику в свой адрес, - отметила она.

По словам специалиста, успешные люди обладают хорошими коммуникативными навыками, позволяющими завоевывать симпатии окружающих, приходить к взаимовыгодным решениям и заводить полезные контакты. Также немаловажную роль играет оптимизм, которым наделены все успешные люди.

В конце беседы психолог отметила, что часто успешности сопутствуют терпение и дисциплинированность.

Умение брать все препятствия наскоком, конечно, само по себе полезно, но гораздо важнее контролировать свои внутренние порывы и продолжать делать что-то последовательно без раздражения и спешки, - заключила Романив.