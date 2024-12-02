Байден помиловал своего сына Хантера

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает "Газета.RU"

Фото: Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу Министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Глава государства выразил надежду на то, что общество поймет причины его решения, связанного как с ролью отца, так и президента.

В 2018 году Хантер Байден приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, указав в документах, что не употребляет наркотики. Однако он находился в зависимости с 2015 по 2019 год, о чем писал в мемуарах и рассказывал публично. По американским законам, лица с наркотической зависимостью не имеют права владеть оружием.

Еще одно дело касалось неуплаты налогов. С 2016 по 2019 год Хантер Байден задолжал налоговым органам $1,4 млн. Прокуратура утверждала, что вместо оплаты долгов он тратил деньги на роскошный образ жизни. Несмотря на погашение задолженности, Байдену грозило до 17 лет тюрьмы. В сентябре он признал вину по всем обвинениям.

Из текста помилования следует, что Хантер Байден получил помилование за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год, включая те, по которым его обвиняли.