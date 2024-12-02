Кофе подорожает на 25% в следующем году

Эксперт спрогнозировал подорожание кофе на 25% в 2025 году, передает Liter.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Собеседник агентства отметил, что все производство кофе в мире делится на 70% арабики и 30% робусты. Крупнейший мировой производитель – Бразилия – удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Но на рынок влияют проблемы, связанные с засухой в Бразилии. А во Вьетнаме, крупнейшем в мире производителе робусты, из-за тайфунов и редких дождей также прогнозируется сокращение урожая кофе.

“Если раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, то теперь она практически сравнялась по ценам с арабикой”, – добавил Тренин.

Что касается Бразилии, то с апреля уровень осадков в основных регионах выращивания кофе остается значительно ниже среднего, что негативно сказывается на прогнозах производства. Опасения по поводу засушливого периода и ограниченные запасы приводят к смещению баланса спроса и предложения, и это также поддерживает рост цен на кофе.

Эксперт сделал прогноз для российского рынка. Но он актуален и для Казахстана, не имеющего собственные площади выращивания кофе.

Кроме этого, эксперт отметил рост курс доллара по отношению к местной валюте, который сказывается на удорожании кофе.