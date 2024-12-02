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02.12.2024, 09:40

Россиянам рассказали, когда ждать доллар по 200 рублей

Новости Мира 0 615

Доллар будет стоить 200 рублей в 2028-2030 годы. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Фото: Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

«Доллар по 200 рублей возможен через несколько лет. В целом, все идет к этому, если будет сохраняться текущий санкционный режим — бюджет как зависел от экспортных доходов, так и зависит, а внутренние доходы наращиваются не за счет раскачки новых производств и реального, а не бумажного, импортозамещения, а за счет увеличения фискальной нагрузки и растущих займов. Так что если все будет идти так, как сейчас, можно ждать девальвацию на 15-20% ежегодно. Как результат, если отталкиваться от 100 рублей за доллар на конец текущего года, то доллар по 200 рублей мы увидим в 2028-2030 годах», — оценил Кричевский.

Эксперт назвал такой сценарий крайне пессимистичным. По его мнению, к 2028-2030 годам точно возможен доллар по 150 рублей. Кричевский пояснил, что вопрос с санкциями постепенно будет решаться, в том числе за счет БРИКС, и новые российские территории уже через пару лет будут начинать приносить доходы в федеральный бюджет в виде налогов.

27 ноября курс доллара преодолел уровень в 114 рублей, евро — 120 рублей. В пятницу доллар стоил чуть более 104 рублей, евро — 110 рублей.

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