WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone в 2025 году

Фото: рixabay

В настоящее время WhatsApp поддерживает iOS 12 и более поздние версии, но с будущим обновлением приложению потребуется iOS 15.1 или более поздняя версия для правильной работы. Чтобы помочь затронутым пользователям адаптироваться к этому изменению, WhatsApp предоставляет пятимесячный период, чтобы обновить устройства, если это возможно, или рассмотреть альтернативы, если оборудование не поддерживает более новые версии iOS, пишет wabetainfo.

Фото: wabetainfo

Изменение в первую очередь коснется пользователей iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, так как последнее обновление iOS, доступное для этих моделей устройств, – iOS 12.5.7. Эти устройства были выпущены более 10 лет назад, поэтому количество пользователей, все еще использующих WhatsApp на этих моделях, может быть минимальным. Для пользователей с более новыми моделями iPhone, использующих версию iOS ниже 15.1, по-прежнему будет возможно обновиться до последней версии iOS и использовать WhatsApp даже после того, как изменение вступит в силу. Вы можете обновить свое устройство, открыв Настройки iPhone > Основные > Обновление ПО. Важно отметить, что это решение затронет только некоторых пользователей iPhone, так как пользователи Android не будут затронуты этим обновлением и могут продолжать использовать WhatsApp, как обычно.

Начиная с 5 мая 2025 года WhatsApp больше не будет поддерживать версии до iOS 15.1. Это изменение касается как стандартного приложения WhatsApp, так и WhatsApp Business.