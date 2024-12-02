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02.12.2024, 09:51

WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone в 2025 году

Новости Мира 0 577

Как стало известно 2 декабря 2024 года, со следующего года WhatsApp планирует прекратить поддержку некоторых старых версий iOS, сообщает Zakon.kz.

Фото: рixabay
Фото: рixabay

В настоящее время WhatsApp поддерживает iOS 12 и более поздние версии, но с будущим обновлением приложению потребуется iOS 15.1 или более поздняя версия для правильной работы. Чтобы помочь затронутым пользователям адаптироваться к этому изменению, WhatsApp предоставляет пятимесячный период, чтобы обновить устройства, если это возможно, или рассмотреть альтернативы, если оборудование не поддерживает более новые версии iOS, пишет wabetainfo.

Ватсап перестанет работать на некоторых устройствах Айфон, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 09:39

Фото: wabetainfo

Изменение в первую очередь коснется пользователей iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, так как последнее обновление iOS, доступное для этих моделей устройств, – iOS 12.5.7. Эти устройства были выпущены более 10 лет назад, поэтому количество пользователей, все еще использующих WhatsApp на этих моделях, может быть минимальным. Для пользователей с более новыми моделями iPhone, использующих версию iOS ниже 15.1, по-прежнему будет возможно обновиться до последней версии iOS и использовать WhatsApp даже после того, как изменение вступит в силу. Вы можете обновить свое устройство, открыв Настройки iPhone > Основные > Обновление ПО. Важно отметить, что это решение затронет только некоторых пользователей iPhone, так как пользователи Android не будут затронуты этим обновлением и могут продолжать использовать WhatsApp, как обычно.
 
Начиная с 5 мая 2025 года WhatsApp больше не будет поддерживать версии до iOS 15.1. Это изменение касается как стандартного приложения WhatsApp, так и WhatsApp Business.
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