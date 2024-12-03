Мозг в опасности: Оксфордский словарь выбрал главное слово 2024 года

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Это выражение можно также перевести как "разложение мозга" или "мозговая гниль", и оно означает, в том числе, пагубное влияние некачественного онлайн-контента.

"После публичного голосования, в котором приняли участие более 37 000 человек, мы рады объявить, что оксфордским словом года в 2024 году стало "brain rot". Наши языковые эксперты составили краткий список из шести слов, чтобы отразить настроения и разговоры, которые сформировали прошедший год. После двух недель общественного голосования и широкого обсуждения наши эксперты собрались вместе, чтобы учесть мнение общественности, результаты голосования и наши языковые данные, прежде чем объявить "гниение мозгов" определяющим словом 2024 года", - говорится в сообщении.

“Гниение мозга" определяется как "предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно в результате чрезмерного потребления материалов (в настоящее время, в частности, онлайн-контента), которые считаются тривиальными или не вызывающими проблем. Также: что-то, что может привести к такому ухудшению”.

Эксперты заметили, что в этом году "гниение мозгов" приобрело новую известность как термин, используемый для выражения опасений по поводу последствий чрезмерного использования некачественного онлайн-контента, особенно в социальных сетях.

В период с 2023 по 2024 год частота употребления этого термина увеличилась на 230%.

Первое упоминание о "мозговой гнили" было найдено в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо "Уолден", в которой он рассказывает о своем опыте ведения простого образа жизни в мире природы. В своих выводах Торо критикует тенденцию общества обесценивать сложные идеи или те, которые могут быть истолкованы по-разному, в пользу простых идей и рассматривает это как показатель общего упадка умственных и интеллектуальных усилий:

“В то время как Англия пытается вылечить картофельную гниль, не будет ли больше пытаться вылечить гниение мозгов, которое распространяется гораздо шире и приводит к летальному исходу?”

В эпоху цифровых технологий этот термин приобрел новое значение, особенно за последние 12 месяцев. Первоначально набиравший популярность на платформах социальных сетей — в частности, на TikTok среди сообществ Gen Z и Gen Alpha — термин "мозговая гниль" теперь находит все более широкое применение, например, в массовой журналистике, на фоне опасений общества по поводу негативного воздействия чрезмерного потребления онлайн-контента.

В 2024 году термин "гниение мозга" используется для описания как причины, так и следствия этого явления, имея в виду некачественный, малоценный контент, который можно найти в социальных сетях и Интернете, а также последующее негативное воздействие, которое, как считается, оказывает потребление такого типа контента на отдельного человека или общество. Оно также стало использоваться более конкретно и последовательно применительно к онлайн-культуре.

Как уточняет издательство, оно часто используется онлайн-сообществами в юмористической или самоуничижительной манере и прочно ассоциируется с определенными типами контента, в том числе с вирусной серией видеороликов о туалетах Skibidi, созданной Алексеем Герасимовым и демонстрирующей гуманоидные туалеты, и созданными пользователями мемами "только в Огайо", в которых упоминаются странные инциденты в штате. Этот контент породил новые "языки, вызывающие гниение мозгов", такие как "скибиди", означающее что-то бессмысленное, и "Огайо", означающее что-то смущающее или странное, что отражает растущую тенденцию использования слов, возникших в вирусной онлайн-культуре, прежде чем распространиться в офлайне в "реальном мире".

Сейчас также набирает обороты более широкий и серьезный разговор о потенциальном негативном влиянии чрезмерного потребления этого контента на психическое здоровье, особенно детей и молодежи. Ранее в этом году центр психического здоровья в США даже опубликовал в Интернете рекомендации о том, как распознать "гниение мозгов" и избежать его.

Президент Oxford Languages Каспер Гратвол отметил:

“Я нахожу интересным, что термин "разложение мозгов" был принят "поколением Z" и "поколением Alpha", сообществами, которые в значительной степени ответственны за использование и создание цифрового контента, к которому относится этот термин. Эти сообщества усилили свое самовыражение через социальные сети, которые, как говорят, вызывают "гниение мозга". Это демонстрирует несколько дерзкое осознание молодыми поколениями пагубного влияния социальных сетей, которое они унаследовали”.

Шорт-лист "Слова года-2024" доступен по ссылке.

Напомним, в 2023 году словом года стало сленговое выражение rizz (стиль, шарм, привлекательность), от слова "харизма".