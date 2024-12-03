Полицейский отвез пьяных туристок в отель на тележке

В Таиланде полицейский отвез двух пьяных туристок в отель на тележке. Страж порядка обнаружил их на улице, передает Tengri Travel со ссылкой на Bild .

Фото: x.com/jkeosaksith

В таиландской провинции Краби полицейский обнаружил на улице 23-летнюю немку Сину Б. и её 19-летнюю подругу из Австралии Тахли Б. Обе девушки были настолько пьяны, что не могли стоять на ногах — по всей видимости, весь вечер они развлекались в расположенных поблизости барах.

Попытки привести девушек в чувство были тщетны. Офицер полиции Санеха Джуалаонга — сам отец трёх девочек — решил, что в таком состоянии обе туристки подвергаются большой опасности и могут стать легкими жертвами для преступников.

Тогда Джуалаонга одолжил в соседнем магазине тележку, погрузил в неё двух девушек и отвез их к отелю, где они уже смогли прийти в себя.