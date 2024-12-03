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03.12.2024, 09:14

В Германии осудили четверых подростков за убийство украинских баскетболистов

Новости Мира 0 902

В Германии суд приговорил четверых подростков за убийство украинских баскетболистов к срокам от 8,5 до десяти лет. Об этом сообщает журнал Stern, передает Lenta.ru

Фото: Globallookpress.com
Фото: Globallookpress.com

Расправа произошла 10 февраля 2024 года в немецком Оберхаузене. 17- и 18-летние спортсмены прибыли на автовокзал, направляясь в Дюссельдорф. На выходе из автобуса на них напали молодые люди, окружили и избили.

Одному из нападавших было 15 лет, он ударил баскетболистов ножом, нанеся ранения в живот и спину. Один из пострадавших скончался в больнице в тот же день, второй умер десять дней спустя из-за септической полиорганной недостаточности.

Изначальным мотивом прокуратура считала украинское происхождение спортсменов, однако он не подтвердился. Пресс-секретарь суда немецкого Эссена Матиас Кюстер уточнил, что четверо обвиняемых приговорены к срокам от 8,5 до десяти лет лишения свободы за двойное убийство группой лиц.

Кюстер пояснил, что обвиняемые, подростки в возрасте от 14 до 16 лет, «искали возможности для стресса» и договорились встретиться незадолго до совершения нападения, чтобы «спровоцировать неприятности». При этом погибшие баскетболисты не давали им повода для конфликта.

Убитого 17-летнего украинского баскетболиста звали Владимир Ермаков, его друга, скончавшегося в реанимации — Артем Козаченко. Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

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