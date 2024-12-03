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03.12.2024, 10:11

Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США

Новости Мира 0 455

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать «51-м штатом» США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает "Газета.RU"

Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Фото: Jonathan Ernst/Reuters

Как отметили источники телеканала, Трамп в беседе с Трюдо в поместье Мар-а-Лаго сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

На довод Трюдо о том, что значительное повышение ввозных пошлин на канадские товары крайне негативно скажется на экономике Канады, Трамп отметил, что страна могли бы стать 51-м штатом США.

До этого Трюдо пообещал усилить безопасность на границе между двумя странами.

Трюдо подтвердил Трампу, что Канада планирует усилить меры безопасности на границе, включая увеличение числа вертолетных патрулей. Министр общественной безопасности Канады Доминик подчеркнул, что страна намерена приобрести дополнительные беспилотные летательные аппараты, полицейские вертолеты, а также увеличить количество сотрудников на границе.

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